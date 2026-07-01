Reggina shock! Svuotato il centro sportivo: useranno i materiali della Lazio

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Non inizia come sperava l'avventura di Lotito da presidente della Reggina. La sua prima settimana sarà già all'insegna dell'urgenza, quella di mettere a disposizione della squadra strutture degni e materiali consoni per l'inizio della stagione. Dal sopralluogo effettuato presso lo Stadio Granillo e il Centro Sportivo Sant’Agata è emersa una situazione a dir poco drammatica.

SVUOTATO IL CENTRO SPORTIVO - Secondo quanto riportato da strettoweb.com, sarebbero stati evidenziati dei gravi problemi strutturali e una devastazione totale dei campi da gioco che, in passato, avrebbero sempre rappresentato un punto fermo della società. Ancor più grave, però, è ciò che è rinvenuto all'interno del centro dell'allenamento, dove sembrerebbe esser andato in scena un vero e proprio saccheggio. Dalla foresteria alla palestra, così come nei magazzini, è letteralmente scomparso tutto tutto il materiale presente. Non ci sono i materiali per gli allenamenti, le divise e i palloni da gioco. Insomma, tutto ciò di cui avrà bisogno la Reggina per poter tornare in campo. L'era Lotito inizia, quindi, in una situazione di totale devastazione.

LA REGGINA USERA' IL MATERIALE DELLA LAZIO - La nuova proprietà dovrà trovare una soluzione che, secondo strettoweb.com, potrebbe chiamare in causa la Lazio. Approfittando del filo diretto tra Roma e Reggio Calabria, infatti, Lotito potrebbe attingere ai magazzini biancocelesti per poter fornire alla squadra tutto ciò di cui ha bisogno per poter iniziare la stagione, in attesa che venga ripristinata la situazione. Ovviamente si tratterebbe di una soluzione momentanea e che dovrebbe durare fino all'arrivo di nuove forniture e, soprattutto, fino a quando non verrà siglato l’accordo con un nuovo sponsor tecnico che vestirà l’undici amaranto nel prossimo campionato di Serie D.