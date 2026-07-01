Lazio, conto alla rovescia per la manifestazione: domani il corteo contro Lotito
RASSEGNA STAMPA - Manca un solo giorno alla manifestazione organizzata dal tifo biancoceleste, un appuntamento destinato a diventare il simbolo dell'estate della Lazio. Domani, alle 17.30, il corteo partirà da Ponte Milvio, lato piazzale Cardinal Consalvi, per raggiungere Piazzale Ankara, ai piedi dello Stadio Flaminio, dove la protesta proseguirà fino a tarda serata.
Il programma prevede un dj set e la partecipazione di numerosi volti storici del mondo biancoceleste, oltre alle esibizioni di alcuni artisti. Tra questi dovrebbe esserci anche Briga, già protagonista in passato nel prepartita di alcune gare della Lazio allo stadio Olimpico.
"Daremo vita alla più grande manifestazione di dissenso della storia delle tifoserie italiane", hanno scritto i gruppi organizzati nel comunicato diffuso venerdì scorso. L'attesa è per una partecipazione molto ampia, che rappresenterebbe un nuovo segnale di protesta dopo i mesi caratterizzati dal progressivo svuotamento dell'Olimpico nelle partite casalinghe.
Lo slogan scelto dagli organizzatori sintetizza il momento: "Spalti vuoti, strade piene". L'obiettivo è dare forza alla contestazione contro la gestione di Claudio Lotito e dimostrare la compattezza del popolo laziale in una giornata definita dagli stessi promotori "un dovere morale". Il rapporto tra tifoseria e società appare ormai profondamente compromesso. "Vogliamo dimostrare di non subire il destino" e "La libertà non è un'elargizione, è una conquista" sono alcuni dei messaggi che stanno accompagnando l'avvicinamento all'evento.