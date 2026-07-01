Lazio, il punto sui rinnovi: ecco chi può trattare e chi dovrà aspettare

01.07.2026 11:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il punto sui rinnovi: ecco chi può trattare e chi dovrà aspettare
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RASSEGNA STAMPA - Fra meno di due settimane inizierà il ritiro e Gattuso inizierà con una rosa simile a quella dello scorso anno. Le uniche assenze saranno quelle di Romagnoli, Pedro, Hysaj e Basic, mentre è atteso Pedraza, acquistato a parametro zero lo scorso gennaio. 

Con l'inizio della nuova stagione entreranno nell'ultimo anno di contratto, oltre a Romagnoli e Provedel in uscita, anche Gila, Patric, Cataldi, Lazzari, Pellegrini, Cancellieri e Gigot. Come spiega il Corriere dello Sport, sono gli unici giocatori ai quali la Lazio potrà proporre un rinnovo con eventuale aumento dell'ingaggio, nel rispetto dei vincoli imposti dal mercato a saldo zero.

Per tutti gli altri, scrive il quotidiano, sarà possibile prolungare soltanto mantenendo le attuali condizioni economiche. Tra i contratti in scadenza nel 2028 figurano Isaksen, Rovella, Dele-Bashiru e Marusic. Motta, invece, è legato alla Lazio fino al 2030: dopo l'exploit di Bergamo attendeva un adeguamento, ma dovrà aspettare che la situazione del mercato si sblocchi.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.