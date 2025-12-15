DIRETTA - Lazio, la cena di Natale: le parole di Provedel- FT & VD

Come ogni anno la Lazio ha organizzato la cena di Natale con squadre, staff e dirigenti. Spazio Novecento è la location scelta per la serata

AGGIORNAMENTO ORE 23:18 - Ivan Provedel, poco prima di salire sul palco, è stato intercettato dai microfoni ufficiali del club. Le sue parole: "Per la parata su Estevez? Ho cercato di fare del mio meglio, per fortuna sono riuscito a toccarla per quel che bastava”.

“Una bellissima serata a maggior ragione per il fatto che arriva dopo una bella vittoria, abbiamo quel motivo in più per sorridere”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.55 - Durante la serata spazio anche alla Lazio Women con le parole del capitano Castiello e di Visentin.

Castiello: “Per me la gara contro il Parma valeva sei punti, è stato fondamentale vincerla così. Siamo consapevoli di dover trovare un equilibrio vero e proprio, sappiamo però di essere maturate e la prova è stata ieri vincendo in 10 contro 11. Mister? Si fa capire con toni e gesti soprattutto”.

Visentin: “Abbiamo saputo soffrire, siamo state una squadra vera e propria e al momento dell’espulsione non ci siamo perse d’animo e alla fine siamo state premiate. L’inizio stagione è stato esaltante, poi ho avuto meno spazio per giocare ma quando entro cerco di dare il massimo per la squadra".

AGGIORNAMENTO ORE 22.25 - Durante la cena di Natale della Lazio anche Adam Marusic e Mateo Guendouzi hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel. (QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 22:13 - Ai microfoni ufficiali del club ha parlato anche l'Onorevole Giorgio Mulé: "Siamo abituati a essere leali e rispettosi, valori che si ritrovano a cena con questi amici. Sono fidanzato con la Lazio da 35 anni, spero che prima o poi ci sposeremo. Un amore sbocciato agli inizi degli anni ’90 e spero non ci lasceremo mai. Nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia. Domenica l’ho vissuta a casa con il batticuore, con un urlo liberatorio ho sfondato con un calcio un mezzo camino di quelli portatili”.

“Prima del secondo cartellino rosso ho provato a fare una scommessa e non sono riuscito a farla che Noslin mi ha segnato. La parata di Provedel mi ha riconciliato con lui”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.05 - Ai microfoni di Lazio Style Channel simpatico siparietto tra Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, entrambi diventati papà da poco.

Pellegrini: “Contro il Parma c’era l’energia giusta, in campo c’era la sensazione di portarla a casa anche in 10. In 9 c’è stato un attimo di sbandamento ma neanche troppo. Dopo la grande emozione di otto giorni fa di essere diventato papà devo dire che le ultime due domeniche le ho vissute al massimo. Sono state emozioni forti, avere un figlio ti cambia la vita":

Rovella: “Peggio averla vissuta da fuori che in campo. Il mio ultimo ricordo di Parma non è bellissimo ma a parte alcuni errori arbitrali sabato abbiamo stra meritato di vincere. Rientro? Manca poco, penso di tornare in gruppo a inizio gennaio".

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 - Ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista, ha parlato Martina Piemonte. L'attaccante biancoceleste è stata autrice del gol che ha consegnato alla Women la vittoria contro il Parma. (QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - Durante la consueta cena di Natale ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Nicolò Rovella, ecco le sue parole (QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 21.15 - Tutti i presenti iniziano a prendere posto, la cena di Natale della Lazio può iniziare.

AGGIORNAMENTO 20.30 - Ancora arrivi: il Taty Castellanos insieme alla sua dolce metà Kyanne, Rovella insieme alla sua Diletta e Ivan Provedel.

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Da Spazio Novecento è il momento del presidente della Lazio Claudio Lotito, anche lui arrivato per la Cena di Natale.

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Arrivati anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri insieme al suo staff. Poco dopo ecco anche le ragazze della Lazio Women con il capitano Castiello e Martina Piemonte.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Arrivano i primi calciatori biancocelesti: Mandas, Furlanetto, Isaksen, Provstgaard e Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 20.02 - Primo spoiler della serata rivelati da Lazio Style Channel, ecco il menù della cena di Natale.

Tortino di carciofi con crema reggiano

Mezzi paccheri con guanciale croccante, pomodorini e pecorino

Filetto di Chianina arrosto con granella di pistacchi e salsa Bernese

Caponatina

Stella di pandoro con crema di zabaione.

Dessert

Caffè

Il Natale è alle porte, mancano pochissimi giorni e anche quest’anno la Lazio ha organizzato la consueta cena con giocatori, staff e dirigenti per scambiarsi auguri e buoni propositi. Una serata speciale che si terrà a Spazio Novecento, in zona Eur, con la partecipazione di tantissimi ospiti.

