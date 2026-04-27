DIRETTA - Lazio - Udinese 0-0, Ehizibue prova la conclusione
Serie A Enilive | 34ª giornata
Lunedì 27 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - UDINESE 0-0
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Marusic. All.: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarrafa, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati. All.: Runjaic.
Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo); Assistenti: Palermo - Zanellati; IV Uomo: Marchetti; VAR: Camplone; AVAR: Maggioni
Ammoniti: //
PRIMO TEMPO
10' Buona palla di Noslin per Cancellieri che in area si coordina, va al tiro ma non centra la porta.
6' Cancellieri a duello con Solet, è il biancoceleste a avere la meglio ma commette fallo e concede la ripartenza ai friulani.
4' Ehizibue prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.
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