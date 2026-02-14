DIRETTA | Lazio Primavera - Cagliari 0-0: inizia la sfida
Primavera 1 | 25ª giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Cangemi, Battisti, Munoz, Gelli, Cuzzarella; Serra, Sana Fernandes. A disp.: Bosi, Calvani, Santagostino Baldi, Miulli, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Ferrari, Iorio. All.: Francesco Punzi:
CAGLIARI: Kehayov; Tronci, Costa, Cogoni, Preutenhoffer, Grandu, Sulev, Franke, Sabino Russo, Amos Marini, Sugamele. A disp.: Lesiewicz, Doppio, Pintus, Malfitano, Hamdaoua, Pibiri, Cardu, Stanev Goryanov, Roguski, Nunn. All.: Alessio Rubicini.
Arbitro: Caruso (sez. Viterbo)
Assistenti: Raccanello - Ceci
Marcatori:
Ammoniti:
Espulsi:
Recupero:
PRIMO TEMPO
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Cagliari, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. Reduci da quattro successi consecutivi, i ragazzi di Punzi vogliono continuare a inseguire i play-off, ora distanti solamente due punti. Di fronte ci saranno i rossoblù, diciassettesimi e in piena lotta per non retrocedere. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.