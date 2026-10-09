Lazio - Monza, Olimpico (ancora) semivuoto: il parziale sui tagliandi
RASSEGNA STAMPA - Sosta finita, torna il campionato e la Lazio ospita il Monza all’Olimpico. Domenica alle 15 il calcio d’inizio e anche stavolta la sfida si disputerà davanti a pochi tifosi biancocelesti. In queste tre settimane di pausa lo scenario non è cambiato e, riporta Il Corriere dello Sport, si riparte esattamente da dove ci si era lasciati. La protesta nei confronti del patron prosegue e i dati della vendita dei tagliandi per la sfida confermano.
Al momento, si legge sul quotidiano, sono stati acquistati circa 4.500 biglietti ai quali si aggiungeranno i 4.500 abbonati. La promozione studiata dalla società non ha riscosso successo, dei tagliandi venduti solo 300 solo legati al “2-Pack”.
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