Lazio, Noslin si fa in tre: è una certezza per Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Noslin è una delle armi di Gattuso. Ha smesso di chiedersi quale fosse il suo ruolo in campo, ha cambiato punto di vista e si è affidato all’allenatore che l’ha rivitalizzato. Col Monza, scrive Il Messaggero, partirà da centravanti, ma all’occorrenza può spostarsi senza problemi per diventare un vice Isaksen o un vice Zaccagni, dipende da quanto fiato hanno i due compagni. La duttilità dell’olandese non è più una qualità accessoria, ma una certezza. Pinamonti si accomoderà in panchina e poi entrerà, solo in quel momento lui traslocherà a destra o a sinistra in base alle necessità.

È un riconoscimento, non solo una soluzione tattica. Gattuso gli ha dato fiducia e lui lo sta ripagando. Durante la sosta, prosegue il quotidiano, ha continuato ad allenarsi e a convincere, segnando anche contro la Juve Stabia. Due gol consecutivi in campionato e non era mai successo prima con la Lazio ma neanche nella sua carriera. Ha capovolto il rendimento dello scorso anno quando era andato in gol solamente da subentrato, le volte in cui era titolare non ci era mai riuscito. 5 ne aveva messi a segno con Sarri. A Venezia è arrivato il tredicesimo timbro in totale, realizzato in undici partite diverse e in nessuna di queste la Lazio ha perso.

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