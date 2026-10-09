Lazio, Zaccagni va a 200: col Monza può stabilire un record personale

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni si è ritrovato, lo certificano anche i numeri. Nelle ultime tre partite, prima della lunghissima sosta per le Nazionali, l’Arciere ha messo a segno un gol e due assist. Mancavano le sue giocate e anche la forma fisica, era finito in buco nero e non vedeva più la luce. La pubalgia, ricorda il Corriere dello Sport, è stata la nemica numero uno, lo ha fatto tribolare facendogli vivere un’annata da incubo.

L’arrivo di Gattuso, prosegue il quotidiano, ha contribuito ampiamente alla ripresa. L’ha sempre lodato e considerato. Non gli poteva rimettere a posto i muscoli, poteva ricaricarlo e l’ha fatto. Tre colpi di fila, col Monza cerca il quarto per calare il poker e stabilire un record personale: mai ha contribuito al gol - con assist o segnando - per quattro gare consecutive. La doppietta invece, manca da novembre 2024.

C’è un altro traguardo da raggiungere, Zaccagni punta alle 200 partite con la Lazio considerando tutte le competizioni e lo raggiungerà nella sfida all’Olimpico contro i brianzoli. Proprio ai biancorossi ha rifilato una delle sue perle a novembre 2024.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE