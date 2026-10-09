Lazio | Cancellieri spera, per Gudmundsson è lunga: quanto manca al rientro

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio arriva alla sfida col Monza con diverse assenze e tra queste, quella di Cancellieri e Gudmundsson. L’ex Parma si è fatto male alla gamba in vacanza e, scrive Il Messaggero, ha rimediato 15 punti di sutura. Spera di poter rientrare per la sfida con la Juventus in programma all’Allianz Stadium il prossimo weekend. L’islandese invece, è tornato malconcio dalla nazionale. Ha riportato una frattura composta alla spalla destra e, prosegue il quotidiano, il rischio è che possa rientrare addirittura dopo la prossima sosta. La pausa sarà a metà novembre.

Siituazione che in attacco riduce notevolmente i margini di manovra e così Gattuso, punta su Noslin. L’olandese è il jolly del reparto, può essere impiegato in più ruoli così da poter concedere fiato a Isaksen e Zaccagni, in base alle necessità. Con Pinamonti in panchina pronto a subentrare.

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