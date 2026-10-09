Lazio, il "caso" Pellegrini: il tempo stringe, il club riflette sul reintegro

RASSEGNA STAMPA - Pellegrini è l’unico rimasto fuori lista, Romagnoli e Patric si sono esclusi da soli scegliendo di trasferirsi lontano dalla Capitale. Il terzino invece, è rimasto e continua ad allenarsi agli ordini di Gattuso ma - ricorda il Corriere dello Sport - non è utilizzabile in campionato. La Lazio lo aveva tagliato fuori in attesa che chiudessero i mercati rimasti aperti, c’era stato anche per lui un contatto con l’Al-Ittifaq che è lo stesso del difensore spagnolo, ma non si è concretizzato nulla.

Da parte dell’allenatore, prosegue il quotidiano, non ci sono mai stati veti tanto da precisare spesso che la decisione non è mai stata presa di suo pugno. C’è tempo fino a domani per poter reinserire l’ex Juve nella lista , in cui sono rimasti solamente due posti liberi, e permettergli di accomodarsi in panchina per la sfida col Monza. Ma non ci sono certezze. Il club a dicembre ha la possibilità di poter aggiungere uno vincolato, ma l’ipotesi non sembra essere considerata a Formello.

Anche Pellegrini, così come Lazzari, Cataldi e Cancellieri, è in scadenza e di rinnovo non si è mai parlato. Nel caso in cui venisse integrato in lista, la questione si discuterà a gennaio. Le strategie di mercato in generale saranno chiare solamente quando si conoscerà il verdetto della commissione di vigilanza: saldo zero o blocco totale. La sentenza arriverà i primi di dicembre.

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