Lazio, Rambaudi: "Pellegrini è meglio di Pedraza. Noslin o Pinamonti? Vi dico"

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Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del ballottaggio Noslin - Pinamonti in vista del Monza e del possibile reintegro di Pellegrini. Di seguito le sue parole:

“Il reintegro di Pellegrini, se lo vuole il tecnico, è perché non è soddisfatto di Pedraza. Non essere contenti ora di Tavares sarebbe assurdo. Anche io credo che Pellegrini è meglio di Pedraza, anche se è stato fermo ultimamente credo che mezz’ora nelle gambe l’abbia.

Noslin-Pinamonti? Va guardato il momento. In assoluto Noslin non è così più avanti di Pinamonti, ma ora sì. Col Monza davanti serve svariare. C’è da guardare la condizione, Noslin è in fiducia e Pinamonti ancora no; quando si sbloccherà, con i gol e le prestazioni, sarà molto utile. Gattuso punterà sulla meritocrazia. Le caratteristiche di Pinamonti? Palla addosso, protegge, fa salire la squadra e va in area. Su un paio di occasioni, una la butta dentro”.