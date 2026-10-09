Lazio, Belahyane racconta: "Dia e Guendouzi sono stati fondamentali..."

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All'interno del match program di Lazio-Monza, Reda Belahyane ha parlato del suo arrivo in biancoceleste svelando quali giocatori l'hanno aiutato di più. Tra questi ha citato Dia e Guendouzi, che ora non giocano più nella Capitale. Di seguito le sue parole.

"Dia e Guendouzi sono stati importanti per me perché sono persone che mi hanno accolto e con i quali stavo spesso. Ora però sono andati via, sono partiti, e adesso tocca a me continuare il percorso che mi è stato offerto. E ho intenzione di dare tutto, anche se loro hanno scelto altre strade".