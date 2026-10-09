L'ex arbitro Rocchi diventa opinionista su Dazn: domenica il debutto
09.10.2026 12:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'ex arbitro Gianluca Rocchi, fino all'aprile scorso responsabile della Can per la Serie A e la Serie B, diventa opinionista ed entrerà a far parte della squadra di Dazn per il programma 'Fuoriclasse', lo show della domenica sera condotto da Diletta Leotta.
Come riporta SportMediaset, il debutto avverrà tra due giorni, in occasione di Cagliari-Juventus delle 20:45. "Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali", commenta Gianluca Rocchi.
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