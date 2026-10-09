Dall'Inghilterra: "L'Everton è in vendita", clamoroso passo indietro dei Friedkin

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Everton dei Friedkin è in vendita. Secondo quanto riportato da The Athletic, Dan è alla ricerca di acquirenti per il club inglese. Nel 2024 il presidente della Roma aveva comprato la seconda squadra di Liverpool, a distanza di poco meno di due anni è già pronto ad un clamoroso passo indietro. I proprietari americani in due anni sono riusciti a completare lo stadio e sistemare i conti del club. Un investimento da 650 milioni di euro. L'obiettivo dei Friedkin era quello di allargare il ventaglio di società in giro per l'Europa. Ora, però, potrebbero voltare pagina. In mattinata la notizia è stato confermata dal club.

La Roma è sempre rimasta al primo posto nella testa dei Friedkin. L'acquisto dell'Everton non ha cambiato la gerarchia e ora la squadra inglese è già in vendita, riporta ForzaRoma.info. Gli americani rimarranno proprietari del Cannes, ma hanno in mente un nuovo investimento nel mondo dello sport. Dan sta lavorando al lancio di una franchigia dell'hockey con sede a Houston, un'operazione dal valore stimato di circa 3,5 miliardi di dollari.

Ma non è questo l'unico motivo. Le regole sempre più stringenti dell'Uefa sulla multiproprietà sono un ostacolo. Roma ed Everton, infatti, in questo momento non potrebbero giocare nella stessa competizione europea. I Friedkin avevano assicurato che una "soluzione strutturale" era stata già trovata ma ad oggi non risulta alcun cambiamento nell'organigramma.