Lazio, Rocca su Lotito: "Ricomponga la frattura con i tifosi o si faccia da parte"
09.10.2026 16:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, secondo quanto riportato dall'Agenzia Dire, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni su Lotito, a termine di una conferenza stampa. Il governatore avrebbe nuovamente invitato il presidente della Lazio a ricomporre la frattura con i tifosi oppure a fare un passo indietro. Di seguito le sue parole: "Lotito? L’auspicio è che lui prenda atto di questa frattura: o la ricompone, e sta a lui trovare la maniera, o altrimenti farsi da parte".
"La Lazio ha due primati: è prima in classifica in serie A e ha lo stadio più vuoto d’Italia. Del primo siamo ovviamente contenti, dell’altro qualcuno deve iniziare a prenderne atto una volta per tutte".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.