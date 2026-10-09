Monza, Juric: "Con la Lazio sarà durissima. Gattuso? Ne apprezzo il coraggio..."

L'allenatore del Monza Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita in programma domenica alle ore 15 all'Olimpico contro la Lazio. Il tecnico si è soffermato sia sul tipo di gara che si aspetta dai biancocelesti, sia su Gennaro Gattuso, nei confronti del quale ha espresso stima e apprezzamento. Ecco le sue parole: "Quale aspetto temo più della Lazio? Mi piacciono parecchio, hanno giocatori di qualità, gamba e forza. Attaccano tanto quando hanno spazio e quello che hanno fatto se lo sono meritati".

"Gattuso? È sempre stato bravo, la sua carriera parla per lui. Non ha paura di niente, ho grande stima e apprezzamento per lui come uomo. Ne apprezzo il coraggio: ha allenato in Croazia e in Grecia, non ha paura di niente e ha le idee chiare. Sarà una partita tostissima. Hanno giocatori con tanta gamba e forza, bisogna andare forte".