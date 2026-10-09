FIGC, gli effetti del caso Malagò: nuovo licenziamento in arrivo?
Potrebbe avere ulteriori conseguenze il commissariamento della FIGC, in seguito al mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della sua candidatura alla presidenza federale.
Come riportato dalla Repubblica, infatti, il segretario generale della federazione, Marco Brunelli, potrebbe presto essere costretto a lasciare il suo incarico. La motivazione alla base del provvedimento sarebbe proprio la certificazione di candidatura di Malagò, sul quale è presente la firma del segretario.
Il dirigente, avendo dato il via libera nonostante l'evidente assenza del requisito del tesseramento, necessario per la candidatura, avrebbe contribuito alla determinazione della circostanza che ha poi portato al commissariamento della FIGC. La decisione sull'eventuale licenziamento spetterebbe, tuttavia, proprio a Malagò, che ha assunto pochi giorni fa il ruolo di commissario.