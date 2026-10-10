Olimpico deserto contro il Monza. Ma a Torino già in mille: il dato sui biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La sosta non ha alterato nulla. E anche contro il Monza si preannuncia un'altra partita giocata davanti a spalti semivuoti. La protesta contro Lotito prosegue: la vendita ferma a circa 5000 biglietti, a cui si sommano i 4500 abbonati, conferma la linea tenuta da inizio stagione. Nemmeno la promozione dl "2-Pack", il pacchetto con prezzo agevolato per le due gare casalinghe contro Monza e Parma, ha inciso in modo significativo: appena 300 i tagliandi venduti con questa formula.

Scenario completamente diverso in vista della trasferta di Torino. Per Juventus-Lazio, riporta Il Tempo, sono stati venduti già oltre mille biglietti nel settore ospiti: il primo anello (da 1.016 posti) risulta già sold-out, mentre restano disponibili tagliandi nel secondo anello, capienza complessiva di 2.099 posti. Resta però un'incognita: il tifo organizzato non ha ancora sciolto le riserve sulla propria presenza, dopo che lo scorso anno aveva scelto di non seguire la squadra in quella trasferta.

Non aveva a che vedere con la protesta nei confronti di Lotito, ma era una scelta che risaliva al settembre 2024, quando i gruppi biancocelesti avevano annunciato pubblicazione l'intenzione di diservare le due trasferte in programma a Torino. Una linea confermata anche nella stagione successiva.