Juve, Nico Gonzalez rinnova: il comunicato del club
La Juve, prossima avversaria in campionato della Lazio, ha annunciato il rinnovo di contratto di Nico Gonzalez. Il prolungamento dell'accordo legherà l'argentino al club bianconero fino al 30 giugno 2030. Di seguito la nota del club:
“L’accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni. Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo”.
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