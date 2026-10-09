Figc, si torna al voto: fissata l'assemblea per l'elezione del presidente
09.10.2026 18:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Non c'è pace in Figc. Dopo il commissariamento della Federcalcio - che vede sempre a capo Malagò - è stata indetta un'assemblea per il 14 dicembre in cui si eleggerà il nuovo presidente. La riunione, convocata dall'attuale commissario, si svolgerà all'Hilton Rome Airport di Fiumicino. Al momento l'unico candidato è l'ex presidente del Coni.
All’ordine del giorno: la verifica dei poteri, l’elezione del presidente dell’Assemblea, l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale, l’elezione del presidente federale.
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