Lazio, Provstgaard e il derby: "Il mio sogno è fare gol, sarebbe bellissimo"
09.10.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto direttamente dal ritiro della Danimarca dopo la vittoria contro il Galles, il difensore della Lazio Oliver Provstgaard ha parlato dell'inizio di stagione con Gattuso in panchina. Dopo di che si è soffermato anche sul derby della Capitale contro la Roma rivelando un suo grande sogno. Di seguito le sue parole riportate da Tuttosport: "Chi è più forte tra Roma e Lazio? Io dico sempre la Lazio. Immortale se segno nel derby? Sì! Un gol nel derby sarebbe bellissimo, diventi un campione della città, è un sogno che tutti i giocatori cullano...".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.