Ex Lazio | Hysaj trova squadra? Un club sulle sue tracce

09.10.2026 19:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Hysaj trova squadra? Un club sulle sue tracce
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Elseid Hysaj era un nome in casa Bologna come potenziale sostituto dell'infortuno Holm. Il club felsineo, però, ha preferito muoversi nella direzione di Darmian, ufficializzato nelle scorse ore. Il futuro dell'ex terzino della Lazio, però, potrebbe cambiare direzione e portarlo verso la Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, l'albanese sarebbe finito nel mirino dell'Elche

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.