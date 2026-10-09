Ex Lazio | Hysaj trova squadra? Un club sulle sue tracce
09.10.2026 19:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Elseid Hysaj era un nome in casa Bologna come potenziale sostituto dell'infortuno Holm. Il club felsineo, però, ha preferito muoversi nella direzione di Darmian, ufficializzato nelle scorse ore. Il futuro dell'ex terzino della Lazio, però, potrebbe cambiare direzione e portarlo verso la Spagna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, l'albanese sarebbe finito nel mirino dell'Elche.
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.