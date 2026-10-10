Lazio | Gattuso, un altro primato all'orizzonte: cerca la "cinquina" nelle prime 6

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso ha scompigliato scommesse e statistiche. In estate era il brutto anatroccolo, ora un cigno reale. In cinque giornate è arrivato in vetta, ha centrato 13 punti, la miglior partenza di sempre della Lazio. E ora ha un altro traguardo all'orizzonte: cinque colpi nelle prime sei giornate di Serie A non sono mai stati chiusi dai biancocelesti. In questo senso, il Monza cade a pennello per provarci in mezzo a tutti i disagi, le complessità e gli ostacoli che rimangono nel percorso quotidiano. Compreso l'Olimpico vuoto.

Come riporta Corriere dello Sport, insomma, al record dei 13 punti in 5 giornate può aggiungere il record delle 5 vittorie in sei. La Lazio vanta già la seconda miglior difesa del campionato (tre come la Roma, uno in più del Cagliari) e ha registrato tre clean sheet: è dal 2006-07 che non ne centra quattro. Ma Gattuso non ascoltava prima i bookmakers, e stessa cosa fa ora con gli statistici. "Se avessi dovuto ascoltare la gente quando ho iniziato a giocare avrei fatto un quarto di quello che ho fatto. Bisogna ascoltare poco e lavorare, credere fortemente in quello che si fa", le sue parole, ripetute a più riprese.

L'ex commissario tecnico della Nazionale sta raccogliendo tutte le esperienze che ha vissuto. Guai a cercare difese d'ufficio, ci ha sempre messo la faccia. "Nessuna rivincita", dice. "Sono ancora giovane, ho 48 anni. Ho una grandissima esperienza alle spalle. Senza piangere, senza guardarsi indietro, si guarda avanti", aggiunge.