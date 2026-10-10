Lazio | Come stanno Rovella, Gud e gli altri infortunati: la nota dall'infermeria
La Lazio ha reso note le condizioni dei calciatori infortunati attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio ufficiale. Di seguito l'aggiornamento dall'infermeria:
"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica gli aggiornamenti relativi alle condizioni dei calciatori attualmente impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.
Adam Marusic prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro. Il completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana.
Nicolò Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, con incremento dell'intensità e dei volumi di lavoro, finalizzato al successivo reinserimento nelle attività con la squadra. Eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale.
Matteo Cancellieri continua il programma di lavoro individualizzato, con progressiva ripresa delle attività atletiche compatibilmente con l'evoluzione del quadro clinico locale.
Albert Gudmundsson mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto, sotto costante supervisione dello staff medico.
Le condizioni dei calciatori saranno monitorate quotidianamente, al fine di definire le successive fasi dei rispettivi programmi di recupero".