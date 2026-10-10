Elezioni AIA, oggi si vota: ecco chi sono i tre candidati
Comincia questa mattina una partita che, riporta Corriere dello Sport, quasi quasi sarebbe meglio perderla. Ed invece se la giocano in tre per salire sul soglio dell’AIA. Gli arbitri sceglieranno il loro presidente per il prossimo anno e mezzo fra Francesco Massini, vicario di Zappi e dunque reggente dopo la decadenza del medesimo, Carlo Pacifici e Narciso Pisacreta, ex vicepresidente dell'era Nicchi.
Per vincere al primo turno, bisognerà ottenere la metà più uno dei voti, ovvero arrivare a quota 476. in caso contrario, ballottaggio immediato. Uno dei tre avrà il compito di traghettare l’Assoarbitri per un lasso di tempo breve, sperando di riuscire ad aggiustare qualcosa. In questi giorni (e soprattutto in queste ore) si sono rincorse voci di favoriti: Pacifici, sicuro. Ma poi anche Pisacreta, e magari anche Massini. Si lotta pure per il secondo posto, utile eventualmente per il ballottaggio, che pare quasi scontato.