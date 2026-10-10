Roma, Gasperini perde Svilar: ecco per quanto starà fermo ai box
AGGIORNAMENTO 13:40 - Durante la conferenza stampa pre-partita, Gasperini ha fatto chiarezza sulle condizioni di Svilar: il portiere giallorosso avrà bisogno di almeno un mese prima di poter rientrare.
Sono ore delicate per la Roma, che attende risposte sulle condizioni di Mile Svilar a poche ore dalla trasferta di Como. Il portiere giallorosso convive con un problema a un dito della mano, rimediato durante una seduta di allenamento nei giorni scorsi.
Un infortunio che si sta rivelando più insidioso del previsto e che lo ha costretto a ridurre i carichi di lavoro per evitare di peggiorare la situazione. La decisione sulla sua presenza al Sinigaglia - riporta il Corriere dello Sport - arriverà soltanto dopo il test in programma oggi.
Sarà il dolore a determinare la scelta finale: se le sensazioni non saranno positive, Gasperini dovrà affidarsi a Gollini per difendere i pali nella sfida contro i lariani. La gestione di Svilar richiede però cautela anche in vista del prossimo impegno europeo, con i giallorossi che affronteranno il Real Madrid in Champions League.