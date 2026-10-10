Crespi show: sombrero e pallonetto in tuffo, che gol dell'ex Lazio! - VIDEO
10.10.2026 14:00 di Simone Locusta
Una giocata da applausi per Valerio Crespi. L’ex attaccante della Lazio si è preso la scena nella sfida contro la Pro Vercelli, firmando una rete spettacolare che ha aperto le marcature e indirizzato il match in favore dell’Union Brescia, vittoriosa per 2-0.
Il centravanti si è inventato una prodezza di grande qualità: dopo aver superato il diretto avversario con un sombrero, è entrato in area di rigore e ha concluso con un pallonetto in tuffo, beffando il portiere. Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.