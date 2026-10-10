Pedro, il bellissimo messaggio di Xavi: "Un privilegio far parte della tua carriera"
10.10.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Continuano ad arrivare attestati di stima all'indirizzo di Pedro, dopo che l'ex calciatore della Lazio, ha deciso di appendere gli scaprini al chiodo. Tra chi ha voluto salutare lo spagnolo c'è anche il suo ex compagno al Barcellona Xavi.
"Pedro, è stato un vero privilegio far parte della tua carriera. Mi è piaciuto essere al tuo fianco così tanto. Umiltà e umanità infinite. Congratulazioni!!! Ti voglio tanto bene amico! Goditi la famiglia. Un grande abbraccio", queste le sue parole.
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