RIVIVI DIRETTA - Primavera | Lazio al tappeto: il Bologna cala il poker
Campionato Primavera 1 | 6ª giornata
Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00
Granarolo Youth Center, Crespellano (BO)
BOLOGNA - LAZIO 4-1: 33' - 54' Badori (B), 69' - 84' Toroc (B), 82' Eone (L)
BOLOGNA U20: Giacomone, Osti (66' Briguglio), Jaber, Toroc (85' Castaldo), Saputo (66' Lai), Lo Monaco (85' Baldini), Badori, Igbinigun, Trifelli, Negri, Piro (58' Zanella). A disp.: Franceschelli, Pantaleoni, Tupec, Luongo, Kujrakovic, Rondolini. All.: Stefano Morrone
LAZIO U20 (3-5-2): D’Alessio; Kovac, Bordon R., Pernaselci; Canali (57' Montano), Santagostino (57' Zangari), Milillo (57' Gatto), Battisti, Avram (71' Stornelli); Eone, Landi. A disp.: Quadrelli, Stornelli, Cangemi, Ferrante, Bagordo, Touray, Mecozzi, Riggi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Cosimo Papi (sez. Prato); Assistenti: Stefano Petarlin - Stefano Petarlin
Ammoniti: 32' Saputo (B), 84' Pernaselci (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
85' Sostituzione Bologna: fuori Lo Monaco e Toroc, dentro Baldini e Castaldo.
84' Gol del Bologna ! Doppietta di Toroc che l'ha messa all'angolino e annulla le speranze di ripresa della Lazio.
83' Ammonito Pernaselci per un fallo su Lo Monaco.
82' GOOOOOOOOOOOL! Eone firma la rete del 3-1.
71' Sostituzione Lazio: esce Avram, entra Stornelli.
69' Gol del Bologna! Dilaga la squadra di Morrone con Toroc che, servito da Negri, a porta vuota non sbaglia. C'è anche la deviazione di Kovac che ha complicato l'intervento del portiere.
66' Sostituzione Bologna: fuori Osti e Saputo, dentro Briguglio e Lai.
65' Clamorosa occasione per la Lazio! Filtrante di Landi, Avram a due passi dalla porta non è riuscito a infilarla in rete.
63' Cross di Negri per Lo Monaco che prova la conclusione col destro, D'Alessio respinge.
58' Sostituzione Bologna: fuori Piro; dentro Zanella.
57' Sostituzione Lazio: fuori Canali, Santagostino e Milillo; dentro Montano, Zangari e Gatto.
54' Gol del Bologna! Eurogol di Badori, conclusione micidiale dalla distanza. D'Alessio non ha potuto nulla,
53' Negri sbaglia tutto per Lo Monaco, Avram intercetta il passaggio e lo anticipa allontanando il pericolo.
51' Grande occasione per il Bologna con Saputo, la conclusione finisce di pochissimo al lato della porta.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
38' Negri colpisce la traversa, stavolta la deviazione salva la Lazio. Altro brivido per la squadra di Punzi.
37' Lo Monaco sfiora il raddoppio! Col sinistro calcia in porta, ma la palla esce di pochissimo al lato.
33' Gol del Bologna! Badori calcia da fuori, la palla viene leggermente deviata e finisce alle spalle di D'Alessio.
32' Ammonito Saputo per un fallo su Avram.
22' Trifelli sbaglia il passaggio, prova ad approfittarne la Lazio con Eone che però non riesce a concretizzare.
20' Cross di Canali, c'è la chiusura in anticipo di Igbinigun. Altro corner per la Lazio.
17' Brutto scontro di gioco tra Bordon e Piro, entrambi hanno preso un colpo alla testa. Entra in campo lo staff medico.
14' Brivido per la Lazio! Tiro da lontano di Toroc, D'Alessio ci mette i guantoni ma non trattiene la palla. Lo Monaco prova ad approfittarne, ma senza riuscirci.
13' Landi prova a puntare l'avversario in area, va al tiro ma la conclusione viene deviata. È di nuovo angolo per la Lazio.
12' Fallo di Jaber ai danni di Eone, l'arbitro interviene e richiama il rossoblù che poi viene graziato.
9' Milillo di nuovo dalla bandierina: cross in area, con i pugni Giacomone riesce in qualche modo ad allontare. La Lazio guadagna un altro angolo.
6' Santagostino in profondità, ma c'è la chisura di Lo Monaco.
5' Primo corner del match, è la Lazio a presentarsi dalla bandierina. Milillo incaricato del tiro, cross in area piccola. Eone ci prova ma non riesce a spingere il pallone in porta.
2' Trifelli in profondità, esce D'Alessio.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bologna - Lazio Primavera, valida per la sesta giornata di campionato. Appuntamento alle 15:00 col fischio d'inizio.
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