Gattuso sul caso Pellegrini: "Per me è al 100% un giocatore della Lazio"

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Tra i temi più importanti degli ultimi giorni in casa Lazio c'è senza dubbio quello che riguarda Luca Pellegrini. Il terzino è al momento fuori rosa anche se la società sta ragionando sulla possibilità di reintegrarlo nelle prossime gare.

Sul tema ecco le parole di Gattuso: "Su Pellegrini è semplice, io parlo con tutti, Luca sa le dinamiche societarie. È una dinamica societaria. Vediamo che succederà. La società sa il mio pensiero, fin quando sono qui bisogna trattarli da professionisti e trattarli bene. Lui non è mai stato fuori rosa, si è sempre messo a disposizione, ha fatto le amichevoli. Capisce che qualcuno deve stare fuori visto che abbiamo 3 terzini sinistri. Per me al 100% è un giocatore della Lazio, poi sta alla società".

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