Venezia, Stroppa torna sulla Lazio: "La squadra ha mostrato..."
10.10.2026 15:00 di Simone Locusta
In vista della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, è tornato sulla sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole:
"Come affronteremo l'Atalanta? Con la nostra idea, con la nostra identità. Mi sembra che l'identità non sia mai mancata, anzi. Anche nella sfida con la Lazio la squadra ha mostrato una notevole crescita, è chiaro che bisogna limare degli errori. Errori nel non prendere dei gol e nella capacità di farli. Dico cose scontate, ma si lavora per migliorare i numeri, che sono fondamentali. Per le prestazioni sono soddisfatto Ad, l'insoddisfazione da parte mia e dei calciatori c'è per la classifica che non rispecchia quello che la squadra meriterebbe".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.