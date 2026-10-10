IL TABELLINO di Bologna - Lazio Primavera 4-1

10.10.2026 17:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Bologna - Lazio Primavera 4-1
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Campionato Primavera 1 | 6ª giornata

Sabato 10 ottobre 2026, ore 15:00

Granarolo Youth Center, Crespellano (BO)

BOLOGNA U20-LAZIO U20 4-1

Marcatori: 33', 55' Badori (B), 70', 85' Toroc (B), 82' Eone (L)

BOLOGNA U20: Giacomone, Osti (66' Briguglio), Jaber, Toroc (85' Castaldo), Saputo (66' Lai), Lo Monaco (85' Baldini), Badori, Igbinigun, Trifelli, Negri, Piro (58' Zanella). A disp.: Franceschelli, Pantaleoni, Tupec, Luongo, Kujrakovic, Rondolini. All.: Stefano Morrone

LAZIO U20: D'Alessio, Santagostino (58' Gatto), Battisti (83' Cangemi), Milillo (58' Zangari), Landi, Canali (58' Montano), Pernaselci, R. Bordon, Avram (71' Stornelli), Eone, Kovac. A disp.: Quadrelli, Ferrante, Bagordo, Touray, Mecozzi, Riggi. All.: Francesco Punzi

Arbitro:  Cosimo Papi (sez. Prato); Assistenti: Stefano Petarlin - Stefano Petarlin

NOTE. Ammoniti: 32' Saputo (B), 84' Pernaselci (L), 90'+2' Cangemi (L)

Recupero: 2' pt, 5' st.

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