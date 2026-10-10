Lazio, Gattuso su Frattesi: "Ricordo ciò che ci siamo detti. Non mi sarei..."

Il rapporto tra Gattuso e Frattesi è stato argomento delle ultime settimane, con il retroscena che il centrocampista ha raccontato ai microfoni della Rai durante gli impegni con la Nazionale. Il tecnico biancoceleste lo ha affrontato anche in conferenza stampa, alla vigilia della sfida col Monza. Queste le parole: "Io sono molto diretto, con Davide ricordo bene quello che ci siamo detti quando ero ct. Non mi sentivo a posto con me stesso, non fossi andato diretto con lui".

"Le caratteristiche sue le conosciamo tutti, per un periodo si era smarrito e forse seduto un po'. Sono venuto qua poi, ci siamo sentiti, l'ho spinto a fare la scelta, per lui non era obbligatorio venire qua. Lo faccio con tutti i giocatori, io ho sempre avuto un bellissimo rapporto con loro. Io posso avere un problema, ma il giorno dopo per me è finito tutto".

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