Donati sulla Lazio: "Ottimo inizio, Gattuso è un bravo allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista Massimo Donati ha parlato dell'inizio di campionato in vista della ripresa con la sesta giornata. In particolare si è soffermato anche sul lavoro di Gattuso sulla panchina della Lazio. Di seguito le sue parole: "La sorpresa della Serie A? La Roma su tutte. Come ha detto Gasperini l'obiettivo è lo Scudetto in tre anni, ma se ci si arriva prima è meglio. La piazza vive di entusiasmo, si è creato e quindi questa Roma può fare bene. Ha avuto un ottimo inizio anche la Lazio, non so se potrà continuare così. Anche se me lo auguro per Gattuso che è un bravo allenatore".