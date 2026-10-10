Lazio, Gattuso ha deciso: "Non parlerò più dei tifosi". Il motivo

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Sarà ancora una volta semi deserto lo stadio Olimpico in occasione della sfida tra Lazio e Monza in programma domenica 11 ottobre. Sulla protesta dei tifosi è tornato a parlare anche il tecnico biancoceleste Gattuso in conferenza stampa.

"Io non posso parlare dei tifosi, diventa anche stucchevole dire sempre le stesse cose. Io posso fare poco, è una questione tra presidente e tifosi. Meno ne parlo e meglio è. Poi si toccano argomenti che sono delicati, qualsiasi cosa si dice al mondo d'oggi viene strumentalizzato. Per me è una pena giocare in uno stadio come l'Olimpico senza i tifosi. Da ora non parlerò più di questa cosa qua".

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