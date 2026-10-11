Il Monza punta la Lazio: Varela in avanti e non solo, le idee di Juric

11.10.2026 10:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Il Monza punta la Lazio: Varela in avanti e non solo, le idee di Juric
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ripartirà dalla gara interna contro il Monza il campionato della Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo alle ore 15:00 di domenica all’Olimpico contro la squadra di Juric per cercare di riprendere da dove si era interrotto il percorso. 

Per l’occasione ci sarà Tornqvist in porta nel Monza, ormai promosso a titolare come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Amicheranno invece gli infortunati Pessina, Touré e Ziolkowski

I dubbi di Juric riguardano soprattutto la trequarti, dove sono avanti Cutrone e Robinson sulla concorrenza di Zeballos, Colpani, Ngonge e Mota per giocare alle spalle di Varela.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.