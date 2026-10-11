Il Monza punta la Lazio: Varela in avanti e non solo, le idee di Juric
11.10.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Ripartirà dalla gara interna contro il Monza il campionato della Lazio. I biancocelesti scenderanno in campo alle ore 15:00 di domenica all’Olimpico contro la squadra di Juric per cercare di riprendere da dove si era interrotto il percorso.
Per l’occasione ci sarà Tornqvist in porta nel Monza, ormai promosso a titolare come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Amicheranno invece gli infortunati Pessina, Touré e Ziolkowski.
I dubbi di Juric riguardano soprattutto la trequarti, dove sono avanti Cutrone e Robinson sulla concorrenza di Zeballos, Colpani, Ngonge e Mota per giocare alle spalle di Varela.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.