Lazio, la protesta dei tifosi continua: stadio vuoto anche contro il Monza
11.10.2026 09:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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RASSEGNA STAMPA - Non si ferma la protesta dei tifosi biancocelesti contro la società: come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio riparte in campionato all'Olimpico con lo stesso trend di presenze sugli spalti.
Infatti, sono soltanto poco più di 6mila i biglietti venduti per la gara contro il Monza che, aggiunti ai circa 4500 abbonamenti, fanno prevedere meno di 11mila laziali presenti.
Il clima sarà lo stesso delle partite con il Mantova in Coppa Italia e con il Genoa in campionato: soltanto con il Milan si erano superati i 20mila spettatori, ma lo stadio era praticamente diviso equamente tra le tifoserie, a conferma di un boicottaggio che il popolo biancoceleste continua a portare avanti senza sosta.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.