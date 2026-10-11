Lazio, la promozione del pack da due gare è un flop completo: i numeri
11.10.2026 10:15 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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RASSEGNA STAMPA - Non ha funzionato l'iniziativa della Lazio per provare ad aumentare le presenze allo stadio in vista delle prossime due sfide interne in campionato contro Monza e Parma.
Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i numeri della promozione del "Pack 2 Gare" hanno rappresentato un flop completo: sono soltanto 300 i tifosi che hanno scelto di sottoscrivere il pacchetto, a conferma di una contestazione che prosegue senza compromessi.
Il popolo biancoceleste lo aveva ribadito con forza: non è una questione di risultati. Le vittorie ottenute sul campo non incidono in alcun modo sulla protesta, con la squadra che potrà comunque continuare a contare sul sostegno della propria gente lontano dall'Olimpico.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.