Lazio, Mandas cerca un altro clean sheet: col Monza per confermarsi protagonista

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RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è tornato dalla sosta nazionali con la Grecia senza aver disputato neanche un minuto: nessuna fatica ed energie conservate in vista della ripartenza in campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, adesso è pronto per il Monza, alla ricerca di un altro clean sheet, dopo un avvio di stagione che lo ha reso uno dei protagonisti indiscussi con la maglia della Lazio.

Nelle prime cinque di Serie A, il portiere greco ha subito appena tre reti, garantendo tre volte la porta inviolata a Bologna, con il Genoa e a Venezia prima della sosta, dove ha neutralizzato il rigore di Yeboah nel momento decisivo della gara. La titolarità ritrovata con Gattuso lo sta aiutando a mantenere fiducia e responsabilità, e finora non ha mai deluso le aspettative.

Ringhio è disposto anche ad accettare qualche errore, ma pretende che Mandas prenda coraggio nelle uscite dal basso: deve diventare il primo uomo della costruzione del gioco per attirare pressione e creare superiorità. Adesso è una delle certezze da cui ripartono i biancocelesti, e la partita contro il Monza è l'occasione per continuare a confermarsi protagonista.