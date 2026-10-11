Gattuso punta il Monza: in palio un nuovo record con la Lazio
11.10.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Tre punti per ripartire da dove si era interrotto il percorso con la sosta per le nazionali. Obiettivo chiaro per la Lazio e per Gattuso che, però, vincendo contro il Monza potrebbe scrivere un record sulla panchina biancoceleste.
Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, mai la Lazio ha vinto nella sua storia 5 delle prime 6 gare della stagione di Serie A. Vincere significherebbe quindi raggiungere un traguardo, quello dei 16 punti dopo 6 giornate, mai toccato prima.
Già il dato raggiunto dopo la gara col Venezia certificava la miglior partenza nella storia della Lazio, con 13 punti dopo 5 turni e davanti ai 10 raggiungi in tre occasioni: 2017/18, 1999/2000 e 1974/75.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.