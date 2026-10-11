Serie A, prosegue la 6ª giornata: il programma completo
Continua il programma della sesta giornata di Serie A. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina, quindi il successo rotondo dell’Inter sul Parma per 3-0 e, in serata, il successo del Napoli con lo stesso risultato sul Frosinone.
Il turno di Serie A proseguirà nella giornata di domenica a partire dal match tra Como e Roma alle 12:30. Due le gare previste invece per le 15:00: la Lazio ospiterà il Monza e il Bologna volerà in casa del Lecce. Quindi la sfida tra Sassuolo e Milan e in serata quella tra Cagliari e Juventus.
La sesta giornata di Serie A si chiuderà lunedì con le ultime due sfide in programma. Alle 18:30 l’Atalanta ospiterà il Venezia, quindi alle 20:45 sarà la volta della gara tra Torino e Udinese che chiuderà il turno.