Serie A, prosegue la 6ª giornata: il programma completo

11.10.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Serie A, prosegue la 6ª giornata: il programma completo
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© foto di Federico De Luca 2026

Continua il programma della sesta giornata di Serie A. Il turno si è aperto sabato con la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina, quindi il successo rotondo dell’Inter sul Parma per 3-0 e, in serata, il successo del Napoli con lo stesso risultato sul Frosinone

Il turno di Serie A proseguirà nella giornata di domenica a partire dal match tra Como e Roma alle 12:30. Due le gare previste invece per le 15:00: la Lazio ospiterà il Monza e il Bologna volerà in casa del Lecce. Quindi la sfida tra Sassuolo e Milan e in serata quella tra Cagliari e Juventus

La sesta giornata di Serie A si chiuderà lunedì con le ultime due sfide in programma. Alle 18:30 l’Atalanta ospiterà il Venezia, quindi alle 20:45 sarà la volta della gara tra Torino e Udinese che chiuderà il turno. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.