Lazio-Monza, la guerra dei numeri: quanta gente ci sarà davvero all'Olimpico?

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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C'è una guerra aperta, dichiarata, che ormai si combatte su ogni terreno. Nelle dichiarazioni, nelle conferenze stampa, sulle tribune dell'Olimpico. Da una parte chi comanda, dall'altra chi tifa. Due mondi sempre più distanti, incapaci persino di riconoscersi. In mezzo c'è l'informazione, che rischia di finire schiacciata tra le barricate. E con lei la verità, appesa a un filo, tenuta in vita da un ossigeno che sembra prossimo a esaurirsi. L'ultimo fronte è quello dei numeri, delle presenze, dei biglietti venduti per Lazio-Monza. Una contabilità diventata terreno di scontro, dove ogni cifra viene interpretata, contestata, rilanciata. E dove il dato rischia di perdere il suo significato per trasformarsi nell'ennesima arma di una battaglia che sembra non conoscere tregua.

Quattromila biglietti, forse qualcosa meno, secondo indiscrezioni che filtrano da ambienti laziali esterni agli uffici del club. Settemila, settemilacinquecento tagliandi venduti secondo le informazioni che arrivano invece da Formello. A questi ultimi andrebbero aggiunti gli abbonamenti stagionali, che secondo le rilevazioni circolate si attestano intorno alle 4.600 tessere, anche se un'altra ricostruzione parla di 4.185 sottoscrizioni. Una forbice che porterebbe, seguendo la versione societaria, a oltre 11 mila titoli d'ingresso complessivi, contro un quadro sensibilmente più contenuto secondo le altre indiscrezioni. Numeri ancora da verificare, che non equivalgono necessariamente alle presenze effettive ai tornelli. Ma il punto, forse, è un altro. Che siano ottomila, diecimila o dodicimila, cambia davvero poco rispetto all'Olimpico di un anno fa. Il tifo organizzato resta sulle proprie posizioni, la contestazione non arretra e il cuore del popolo laziale continua a battere forte, soltanto lontano dagli spalti. Non è disaffezione, non è improvvisa indifferenza verso quei colori. È una scelta di protesta che ha le sue ragioni, il suo peso e un prezzo pagato innanzitutto da chi rinuncia alla propria casa. Ridurre tutto a una gara di cifre significherebbe non aver compreso la profondità della frattura.

E poi c'è la Lazio. Quella che corre, suda, combatte. Quella che Gattuso ha rimesso in moto sorprendendo tutti con una partenza che pochi avrebbero immaginato. Una squadra che non ha scelto questa guerra, ma che ogni domenica ne avverte il peso. Ed è proprio da lei che deve arrivare la benzina per continuare a far rombare il motore, dentro e fuori dall'Olimpico. Perché il campionato non aspetta che le parti trovino un accordo, non concede tregue e non assegna punti in base al numero dei presenti. La Lazio deve continuare a stupire, difendere quanto costruito e alimentare un entusiasmo che, pur restando lontano dagli spalti, non si è mai spento. La guerra dei numeri può continuare ancora a lungo. Quella sul campo, invece, non ammette distrazioni. E la Lazio, oggi, ha una sola strada davanti: continuare a vincere senza lasciare che il peso di ciò che accade fuori finisca per spezzare quello che sta costruendo dentro.