Lazio, la Serie A sta per ripartire: il post della società
11.10.2026 12:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio sta per tornare in campo. Alle ore 15.00 i biancocelesti affronteranno il Monza allo Stadio Olimpico di Roma per la sesta giornata di Serie A. La prima al rientro dalla sosta. In vista di questo appuntamento la società ha pubblicato alcune foto dell'impianto capitolino, scrivendo nella caption: "La nostra Serie A riparte".
La nostra @SerieA riparte 🩵 https://t.co/3BL8WzEJSe— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 11, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.