GOSSIP | Eleonora Abbagnato, "Balzaretti super geloso, mi controlla il telefono"

10.10.2026 21:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Eleonora Abbagnato, "Balzaretti super geloso, mi controlla il telefono"

Quindici anni di matrimonio, un traguardo importantissimo per Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti che hanno deciso di rinnovare le loro promesse condividendo questa giornata anche con i figli. Ospiti di Verissimo la coppia ha raccontato le emozioni di quella giornata: “Abbiamo rinnovato i voti dopo 15 anni di matrimonio... <<< ELEONORA ABBAGNATO >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide