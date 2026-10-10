GOSSIP | Eleonora Abbagnato, "Balzaretti super geloso, mi controlla il telefono"
10.10.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quindici anni di matrimonio, un traguardo importantissimo per Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti che hanno deciso di rinnovare le loro promesse condividendo questa giornata anche con i figli. Ospiti di Verissimo la coppia ha raccontato le emozioni di quella giornata: “Abbiamo rinnovato i voti dopo 15 anni di matrimonio... <<< ELEONORA ABBAGNATO >>>
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