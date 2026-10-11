Lazio, cifra tonda per Zaccagni: il traguardo contro il Monza
11.10.2026 08:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Spera di poter festeggiare nel migliore dei modi Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio nella gara dell’Olimpico contro il Monza avrà infatti un motivo in più per inseguire insieme ai compagni la vittoria.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, Zaccagni raggiungerà contro i brianzoli le 200 presenze con la maglia della Lazio. Un traguardo importante per l’esterno, che salirà così al 49esimo posto nelle presenze all time in maglia biancoceleste.
La scalata poi continuerà: due presenze di distanza da Pulici, otto da Nedved e Stankovic per Zaccagni. Che finora nelle 199 presenze con la maglia della Lazio ha portato a casa 37 reti, 27 assist e 5 rigori procurati.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.