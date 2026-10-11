Lazio, Zaccagni punta il Monza e va a caccia di una prima in carriera
RASSEGNA STAMPA - Il Monza nel mirino non solo per raggiungere le 200 presenze con la maglia della Lazio. Per Mattia Zaccagni la gara contro i brianzoli metterà in palio anche un altro traguardo, che per il capitano biancoceleste rappresenterebbe una prima volta assoluta in carriera.
Come riporta infatti l’edizione odierna del Messaggero Zaccagni cerca un poker che finora non gli è mai riuscito in carriera: dopo gli assist serviti contro Udinese e Milan e la rete realizzata contro il Venezia il capitano della Lazio contro il Monza andrà a caccia della quarta partecipazione al gol consecutiva.
Zaccagni, poi, proverà anche a tornare al gol tra le mura amiche in Serie A: l’ultima rete del capitano della Lazio all’Olimpico in campionato risale quasi a un anno fa, alla gara contro il Cagliari del 3 novembre.