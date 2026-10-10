NEWS | Paura per la figlia di Luis Enrique, coinvolta in un incidente mortale

10.10.2026 20:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Paura per la figlia di Luis Enrique, coinvolta in un incidente mortale
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Tanta, tantissima paura per Sira Martinez, figlia dell’allenatore del Psg ed ex Roma Luis Enrique. La ragazza è stata infatti coinvolta in un drammatico incidente stradale che si è verificato lo scorso giovedì nel territorio comunale di Oliva, nella comasca valenciana de La Safor. Nello scontro tra l’auto e una moto... <<< LUIS ENRIQUE >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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