FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Monza: Gattuso ha un solo dubbio

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Si ricomincia. La Lazio torna in campo: domani alle 15 arriva il Monza all'Olimpico. Gattuso ha fatto le sue scelte, almeno per dieci undicesimi. Resta un grande dubbio al centro della difesa, parte destra. È ancora apertissimo il ballottaggio tra Doekhi e Sutalo: il primo è rimasto a Formello durante la sosta, mentre il secondo è stato l'ultimo a rientrare tra i nazionali.

La decisione arriverà solo a ridosso del fischio d'inizio: uno dei due farà coppia con Provstgaard, titolare nonostante i tanti minuti giocati con la Danimarca. Sulle fasce ci saranno ancora Tavares e Floriani, vista l'assenza di Marusic. Come lui mancheranno anche Rovella, Gudmundsson e Cancellieri; convocato invece Cataldi.

A centrocampo confermato il terzetto composto da Belahyane in regia e Frattesi e Taylor come mezzali. Recuperato Dele-Bashiru, che andrà in panchina. Insieme a lui si siederà anche Pinamonti: per il posto da centravanti è in netto vantaggio Noslin, che chiuderà il tridente con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. Nella ripresa l'olandese potrebbe traslocare sull'esterno, dove c'è Serra come unico cambio a disposizione. Mandas ovviamente in porta.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, F. Bordon, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.