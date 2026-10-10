"Gudmundsson dovrà ancora stare fermo": Gattuso svela i tempi di recupero

10.10.2026 20:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
"Gudmundsson dovrà ancora stare fermo": Gattuso svela i tempi di recupero

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, che ha accusato un infortunio alla spalla durante la sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole sui tempi di recupero: "Gudmundsson? Lidea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.