"Gudmundsson dovrà ancora stare fermo": Gattuso svela i tempi di recupero
10.10.2026 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato delle condizioni di Albert Gudmundsson, che ha accusato un infortunio alla spalla durante la sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole sui tempi di recupero: "Gudmundsson? Lidea è che per 10-12 giorni deve rimanere fermo col braccio bloccato".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.